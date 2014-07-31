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أرباح 46 شركة إماراتية تقفز 32.5% لـ22 مليار درهم

المصدر: العربية.نت
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انعكس النمو المطرد الذي تشهده القطاعات الاقتصادية في الإمارات على أرباح الشركات الوطنية المدرجة في أسواق الأسهم المحلية، التي حققت نمواً قوياً خلال النصف الأول من العام الجاري.

وارتفعت أرباح 46 شركة إماراتية بنسبة 32.5% إلى 21.6 مليار درهم بنهاية يونيو 2014 مقارنة مع16.39 مليار درهم بنهاية يونيو 2013، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وتواصل البنوك الوطنية تصدرها الشركات الوطنية الاكثر ربحية، حيث حل "أبوظبي الوطني" على رأس القائمة بأرباح تجاوزت 2.8 مليار درهم خلال النصف الاول.
وجاء "الخليج الأول" في المرتبة الثانية بنحو 2.69 مليار درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" بنحو 2.34 مليار درهم و"أبوظبي التجاري" 2.16 مليار درهم و"دبي الإسلامي" 1.33 مليار درهم .

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