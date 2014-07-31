رئيس أرامكو: مشاريع ذاتية لاستغلال الطاقة الصخرية

كشف رئيس شركة أرامكو السعودية خالد الفالح، عن توجه عملاق النفط العالمي لاستغلال الطاقة الصخرية من النفط والغاز في السعودية، عادا هذه المشروعات المستقبلية ستدفع بالاقتصاد السعودي.

وقال الفالح، إن "الشركة لديها مشروعاتها الذاتية المتعلقة باستغلال الطاقة الصخرية، سواء أكانت غازاً أم نفطاً"، وشدد على أن ذلك سيعطي دفعاً للاقتصاد السعودي، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأعلنت أرامكو عزمها إنتاج 200 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الصخري بحلول عام 2018، لإمداد مشروع فوسفات جديد، ومحطة كهرباء، في حين تعتزم السعودية إنتاج الغاز الصخري لتوليد الكهرباء، وترشيد استهلاك النفط الخام لتصديره.

وتحرص أرامكو على زيادة إنتاج الغاز، إلى جانب تصديرها النفط الخام إلى الأسواق العالمية، بينما يبلغ سعر بيع النفط إلى محطات الكهرباء السعودية نحو أربعة دولارات.

وقال خالد الفالح، العام الماضي، إن الشركة مستعدة لتخصيص كميات من الغاز لبناء محطة كهرباء قدرتها ألف ميغاوات لتغذية مشروع لاستخراج الفوسفات تبنيه شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في مدينة "وعد الشمال" التعدينية.