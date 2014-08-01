أرباح إكسون موبيل تصل إلى 9 مليارات دولار

أعلنت إكسون موبيل كورب، أكبر شركة نفطية مطروحة للتداول العام في العالم، أرباحا فصلية فاقت التوقعات مع ارتفاع أسعار نفطها، وهو ما عوض عن هبوط بنسبة 6 بالمئة في الإنتاج.

وقالت إكسون إن أرباحها الصافية في الربع الثاني من العام ارتفعت إلى 8.78 مليار دولار أو 2.05 دولار للسهم من 6.86 مليار دولار أو 1.55 دولار للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان محللون قد توقعوا أرباحا تبلغ في المتوسط 1.86 دولار للسهم، ويرجع جزء من هذه الزيادة في الأرباح إلى مكاسب من بيع إكسون حصتها البالغة 60 بالمئة في شركة هونغ كونغ للمرافق، وتخزين الطاقة في وقت سابق هذا العام.

وانخفض إنتاج إكسون 6 بالمئة إلى 3.8 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا، لكن متوسط السعر الذي تحصل عليه من بيع نفطها الخام ارتفع 3 بالمئة في الولايات المتحدة، و5 بالمئة في الأسواق الدولية في الربع الثاني.

وتراجعت أسهم إكسون 2.67 بالمئة إلى 100.49 دولار في تعاملات بعد الظهر في بورصة وول ستريت.