شركات الحج تطلب استئجار رحلات الخطوط السعودية

تتجه شركات خدمة حجاج في السعودية لاستئجار رحلات نقل للحجاج من قبل الخطوط السعودية، في المقابل فإن المجلس التنسيقي طلب من تلك الشركات موافاته بعدد المقاعد وخطوط السير التي تحتاج إليها.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية"، أبلغت الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل بسرعة موافاة المجلس التنسيقي بما يؤكد رغبة شركات ومؤسسات حجاج الداخل استئجار رحلات الخطوط السعودية، حتى يتسنى إيصالها للخطوط السعودية.

وأوضحت الإدارة أن المجلس التنسيقي لحجاج الداخل اجتمع أخيرا بالخطوط السعودية، وحقق مكاسب ملموسة لصالح الشركات والمؤسسات التي تنقل حجاجها جوا عبر الرحلات التي توفرها الخطوط السعودية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على المعايير التي سيتم العمل بها من قبل الخطوط السعودية لموسم الحج المقبل.

وشددت الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل على ضرورة مراعاة العدد المرخص للمنشأة بخدمته في هذا العام، مع توافر مكتب للمنشأة في المدينة التي سيتم إركاب الحجاج منها عند التوجه إلى مكة. وكان آخر موعد لاستقبال الطلبات يوم أمس.

وأشارت الإدارة إلى المعايير التي تم اعتمادها لرحلات الحج الداخلي للعام الجاري، والتي تضمنت ضرورة حصول الشركات والمؤسسات المتقدمة على طلبات استئجار رحلات إضافية للحج الداخلي على تأييد المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل لطلبها. ويفضل أن يكون التأييد إلكترونيا، شاملا عدد المقاعد وخط سير الرحلات المطلوبة، ولا يتم قبول أي طلب يرد للخطوط السعودية بدون هذا التأييد.

وعلى المجلس أن يراعي عند منح التأييد ألا يتجاوز عدد المقاعد المطلوب من شركة أو مؤسسة الحج عدد الحجاج المخصص لها، ومراعاة أن عددا كبيرا من الحجاج يتم نقلهم إلى مكة برا.

ولا يسمح لأي شركة أو مؤسسة أن تطلب خطوط سير لرحلات تنطلق في قدومها من مدن ليس لها مكاتب فيها، ويجب إعطاء أولية في الحصول على تأييد المجلس للشركات أو المؤسسات التي زودت المجلس باحتياجاتها قبل الموسم ليتم إبلاغ الخطوط السعودية بها.

ولا بد من تقديم شيك مصدق على دفعات يشمل 30 في المئة من القيمة الإيجارية الإجمالية أثناء فترة تقديم الطلب، وآخر يشمل 20 في المئة من القيمة أثناء توقيع العقد، وآخر يشمل 50 في المئة في فترة أقصاها 20 ذي القعدة، وذلك باسم الخطوط السعودية.

وتضمنت المعايير تقديم ضمان مصرفي يمثل 10 في المئة من قسيمة استئجار الطائرة ساري المفعول يمكن استرداده في حال عدم وجود أي مخالفات وقابل للإعادة من بداية شهر محرم حتى نهاية شهر صفر من العام الهجري التالي.

وتلتزم شركات ومؤسسات حجاج الداخل بجميع بنود وشروط الاتفاقية وملحقاتها الموقعة بين الطرفين، كما يلتزم المجلس التنسيقي لحجاج الداخل ولجنة الحج الوطنية بإبلاغ جميع حملات الحج الداخلي بموعد تقديم الطلبات.

ويتعهد المستأجر بأن يتعاون مع الخطوط السعودية فيما يتعلق بالركاب والعفش المنقول بموجب الاتفاقية، لإصدار مستندات الحركة وفقا لمتطلبات وأنظمة وإجراءات السعودية بكل المعلومات المتعلقة بالركاب والعفش وفي حدود الزمن اللازم لإكمال هذه المستندات.