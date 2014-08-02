أليطاليا: 8 أغسطس موعد التحالف مع طيران الاتحاد

قال وزير النقل الإيطالي ماوريتسيو لوبي إنه من المنتظر، أن توقع شركة الطيران الإيطالية أليطاليا اتفاق تحالف مع شركة الاتحاد للطيران الإماراتية في الثامن من أغسطس، والذي تأمل روما بأن يحول ناقلتها الوطنية من الخسارة إلى الربحية.

وتتطلع الحكومة الإيطالية لبيع حصة نسبتها 49 بالمئة في شركتها المثقلة بالديون إلى الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي وإتمام المحادثات المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر.

وقال لوبي "تم تحديد موعد لتوقيع الاتفاق 8 أغسطس"، مضيفا أنه سيجري وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الأسبوع القادم.

وفي وقت سابق، وافق مجلس إدارة أليطاليا على رفع الحد الأقصى لزيادة في رأس المال إلى 300 مليون يورو (402.6 مليون دولار، بهدف تمهيد الطريق لبيع حصة في الشركة إلى الاتحاد للطيران الإماراتية.

وكان مساهمو أليطاليا، وافقوا الأسبوع الماضي على زيادة رأس المال، بما يصل إلى 250 مليون يورو لتغطية أي خسائر قد تتكبدها الشركة قبل استكمال الاتفاق وسداد التزاماتها السابقة.

واجتمع مجلس إدارة أليطاليا في مطار فيوميتشينو بالعاصمة الإيطالية روما. ولم تحقق الشركة أرباحا سوى مرات قليلة منذ تأسيسها قبل 68 عاما.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية جابرييل ديل تورشيو بعد الاجتماع "تلقينا ردا من الاتحاد للطيران، كان ردا إيجابيا، لكن بعض الأمور ما زالت تحتاج إلى توضيح".

وتعثرت المحادثات بين أليطاليا والاتحاد للطيران، بسبب خلاف على كيفية التعامل مع ديون الشركة الإيطالية البالغة 800 مليون يورو، وخطط تسريح بعض موظفيها البالغ عددهم 14 ألفا، والتي أثارت غضب نقابات العمال الإيطالية. ومن المقرر أن يجري مساهمو أليطاليا تصويتا على السقف الجديد، لزيادة رأس المال أثناء اجتماع في الثامن من أغسطس.