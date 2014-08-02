بيتس.. رسميا تنضم لعائلة "آبل" مقابل 3 مليارات دولار

أعلنت شركة آبل للإلكترونيات رسمياً إتمام صفقة الاستحواذ على شركتي بيتس إلكترونيكس للمعدات الصوتية وبيتس ميوزيك للتسجيلات الموسيقية، مقابل 3 مليارات دولار. لكنها في ذات الوقت لم تخف رغبتها في الاستغناء عن 200 موظف.

ورحبت شركة آبل في تدوينة على موقعها الإلكتروني بانضمام شركة بيتس "العائلة" لكنها لم تقدم أي إشارات واضحة لكيفية دمج قطاعي التسجيلات الموسيقية وسماعات الرأس في المجموعة الأمريكية العملاقة، وفقا لصحيفة الرياض.

وذكرت آبل "الموسيقى تشغل دائما مكانا خاصا في قلوبنا ونحن نشعر بسعادة غامرة بضم قوى مجموعة من الأشخاص الذين يحبونها بنفس درجة حبنا لها". وأضافت "نحن سعداء بالعمل مع الفريق لتطوير هذه التجربة بصورة أكبر ولا يمكننا الانتظار لكي نسمع ما هو آت".

وكانت آبل قد أعلنت في مايو الماضي عن شراء بيتس مقابل 3 مليارات دولار. ووفقا لموقع 9تو5 ماك دوت كوم التابع لشركة آبل، فإن مسؤولي الشركة زاروا في وقت سابق من الأسبوع الحالي مقر بيتس وعرضوا خططا الاستغناء عن حوالي 200 موظف من إدارات مثل الشئون المالية والدعم الفني والموارد البشرية في حين ستبقي الشركة فرق التطوير والابتكار كما هي.

يذكر أن كلا من بيتس إلكترونيكس وآبل تبيعان السماعات في سوق الاتحاد الأوروبي ولكن المفوضية الأوروبية قالت إن حصتهما في السوق معا ستظل أقل من أن تثير مخاوف بشأن مستوى المنافسة.

