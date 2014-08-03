سبكيم تبدأ التشغيل التجريبي لأحد مصانعها في الجبيل

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن بدء التشغيل التجريبي لمصنع خلات فينيل الايثلين وبولي إيثلين منخفض الكثافة المملوك للشركة العالمية للبوليمرات - إحدى الشركات التابعة لسبكيم- في مجمعها بمدينة الجبيل الصناعية.

وقالت الشركة إنه سيستمر التشغيل التجريبي إلى أن يتم الانتهاء من عمليات اختبار معدات المصنع وكفاءة الإنتاج حسب ترخيص التقنية وعقود التنفيذ.

ويعد مصنع خلات فينيل الايثلين بحسب بيان الشركة على موقع السوق المالية "تداول" الذي نشرته اليوم الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وسينتج 200 ألف طن متري من خلات فينيل الاثيلين وبولي إثيلين منخفض الكثافة، وتعد منتجات المشروع من المواد الهامة والضرورية للعديد من الصناعات التحويلية والنهائية المتقدمة.

الجدير بالذكر أن التكلفة الإجمالية للمشروع تقارب 3 مليارات ريال، وتملك سبكيم 75% من رأسمال الشركة العالمية للبوليمرات، فيما تملك شركة هانوا للكيماويات الكورية 25%، فيما سيتم احتساب الأثر المالي مع بدء مرحلة التشغيل التجاري والمتوقع خلال الربع الأول من العام القادم 2015.