مصادر: "اتصالات مصر" لم تثبت جديتها في التوجه للطرح

قالت مصادر مطلعة إن شركة "اتصالات مصر" لم تتخذ أي خطوة تثبت جديتها في التوجه للطرح بالبورصة المصرية حتى الآن.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن لجنة القيد بالبورصة المصرية لم تتلق حتى الآن ما يفيد باتجاه الشركة إلى القيد بالبورصة المصرية، وأن كل ما يثار هو مجرد تصريحات ليست لها أي علاقة بأية إجراءات تنفيذية حتى الآن.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن المجموعة المالية هيرميس وبمجرد إعلان اتصالات مصر توجهها للطرح، أجرت مباحثات مع إدارة الشركة لتتولى إدارة الطرح المتوقع، ولكن حتى الآن لم تتقدم الشركة بطلب لشركة مصر للمقاصة، يثبت جديتها في الاتجاه للطرح بالبورصة المصرية.

وتداولت وسائل إعلام أمس تصريحات نسبتها إلى مصادر بشركة اتصالات مصر حول اتجاه الشركة لإجراء محادثات مع كبريات بنوك الاستثمار في مصر تمهيداً لطرحها في البورصة، على أن يكون أكبر طرح عام أولي في البورصة المصرية خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأضافت المصادر، حسب وكالة بلومبرغ، أن الشركة طلبت من البنوك تقديم مقترحات لإدارة الطرح والمقرر أن يجمع نحو 500 مليون دولار، وكانت شركة القلعة للاستشارات المالية قد جمعت نحو 605 ملايين دولار عند طرح أسهمها في بورصة مصر عام 2009.