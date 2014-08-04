نمو أرباح إعمار 29% لـ868 مليون درهم في الربع الثاني

زادت أرباح شركة إعمار بنسبة 29% لتبلغ 868 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقد فاقت الأرباح متوسط توقعات المحللين البالغ 840 مليون درهم، بحسب وكالة رويترز، لكن أقل من توقعات 5 محللين استطلعت آراءهم وكالة بلومبرغ.

كما زادت الأرباح بنسبة 41% خلال النصف الأول، حيث سجلت 1.7 مليار درهم.

وترجع الزيادة إلى نمو إيرادات مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة، حيث بلغت 2.6 مليار درهم، أي ما يمثل 52% من إجمالي الإيرادات، لكن في ظل تراجع مبيعات العقارات في السوق المحلية.

وقالت الشركة في بيان لها نشر على موقع سوق دبي المالي إن إيرادات "إعمار مولز" بلغت 1250 مليون درهم خلال النصف الأول، بنمو 13% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.