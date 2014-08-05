"مارثوان أويل" تحقق قفزة في أرباح الربع الثاني

أعلنت شركة مارثوان أويل النفطية الأميركية قفزة في أرباحها في الربع الثاني من العام مدفوعة، بنمو قوي للإنتاج وارتفاع أسعار النفط الخام والمكثفات في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة المسجلة في هيوستون، إن الإنتاج المتاح للبيع من العمليات المستمرة - مع استثناء ليبيا - زاد بنسبة 6 بالمئة في الربع الثاني إلى متوسط قدره 383 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا.

وترجع الزيادة إلى استمرار نمو إنتاج النفط والغاز الصخري في منطقة أميركا الشمالية مع تركيز خاص على حقول في تكساس وأوكلاهوما ونورث داكوتا.

وتتوقع الشركة أن يبلغ إنتاج المنطقة 235 مليون إلى 248 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي في الربع الثالث مقارنة مع 200 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتتوقع أيضا أن يبقى الإنتاج المتاح للبيع - مع استثناء ليبيا - مستقرا في الربع الحالي .

وبلغت أرباح ماراثون أويل 540 مليون دولار أو 80 سنتاً للسهم في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو ارتفاعاً من 426 مليون دولار أو 60 سنتاً للسهم قبل عام.

وارتفع متوسط إجمالي مبيعات النفط والغاز - مع استثناء ليبيا- إلى 394 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي من 361 ألف برميل يوميا في الفترة نفسها من العام الماضي.

وصعدت أسهم مارثوان أويل 2 بالمئة إلى 40 دولارا في التعاملات اللاحقة على الإغلاق الرسمي بسوق نيويورك للأوراق المالية بعد إعلان نتائج الشركة.