مصر تؤكد انتظام إمداد مصانع الأسمدة بالغاز الطبيعي

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، انتظام إمداد مصانع الأسمدة باحتياجاتها من الغاز الطبيعي الذي يعد المكون الرئيسي لإنتاج الأسمدة.

وأوضح رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، المهندس خالد عبدالبديع، في بيان أصدرته وزارة البترول اليوم أن مصانع موبكو وحلوان والدلتا وأبوقير للأسمدة يتم تغطية احتياجاتها من الغاز الطبيعي بنسبة 100%.

وفيما يتعلق بمصنع الإسكندرية للأسمدة فهو حالياً متوقف عن العمل نتيجة قيامه بالعمرة السنوية، ومن المتوقع استئناف العمل به خلال الشهر الجاري وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

وبالنسبة للشركة المصرية للأسمدة والتي تمتلك مصنعين أحدهما يعمل والآخر متوقف نتيجة انخفاض ضغط الغاز في منطقة العين السخنة لزيادة مسحوبات محطات الكهرباء من الغاز في إطار إعطاء الأولوية المطلقة لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الغاز، علماً أن تخفيض الغاز لهذه المصانع سيكون لفترة محدودة خلال ذروة استهلاك محطات الكهرباء ومن خلال التنسيق بين شركة إيجاس وشركات الأسمدة المشار إليها.

في سياق متصل، قال المتحدث الرسمي لوزارة البترول، حمدي عبدالعزيز، إن اللجنة المشتركة بين وزارتي البترول والكهرباء عقدت اجتماعها الدوري المخطط له اليوم، وذلك في إطار اجتماعات اللجنة المسؤولة المشكلة لإعداد تقرير عن كفاءة محطات الكهرباء وتطويرها وتحسين مواصفات أنواع الوقود المستخدم.