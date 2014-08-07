ارتفاع عدد رحلات "السعودية"..ومعدل انضباطها 92%

ارتفع معدل الأداء التشغيلي الشامل للخطوط السعودية خلال شهر يوليو الماضي، حيث بلغت الزيادة في أعداد الرحلات 7% من خلال تسيير 16.038 رحلة مجدولة وإضافية، بينما بلغ المعدل العام لانضباط مواعيد الرحلات 92,32%، فيما حقق معدل نقل الركاب ارتفاعاً قدره 9%، بنقل 2.2 مليون راكب.

وقال مساعد مدير عام الخطوط السعودية التنفيذي للعلاقات العامة، عبدالله بن مشبب الأجهر، إن الجهود الحثيثة لكافة القطاعات والشركات والوحدات الاستراتيجية ذات العلاقة بالعمليات التشغيلية، حققت المعدلات المستهدفة من خلال النتائج الفعلية التي تشير إلى مواصلة ارتفاع أعداد الرحلات والركاب، الأمر الذي أسهم وبشكل مباشر في تجاوز معدل انضباط مواعيد الرحلات حاجز 90%، رغم تتابع وتداخل مواسم الذروة على مدار العام.

وأضاف الأجهر أن تقرير الأداء التشغيلي للقطاع الداخلي في شهر يوليو الماضي تضمن نقل 1.3 مليون راكب على متن 10.267 رحلة، فيما بلغ معدل انضباط مواعيد الرحلات 94.58%، كما بين التقرير أن حصة العمليات التشغيلية للقطاع الداخلي حازت النصيب الأوفر، حيث بلغت نسبة 67.19% من أعداد الرحلات، و57.82% من إجمالي أعداد الركاب.