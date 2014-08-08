حكومة إيطاليا: اندماج إليطاليا وطيران الاتحاد.. أكيد

أعلنت مصادر حكومية إيطالية أن اندماج شركتي الطيران إليطاليا والاتحاد الإماراتية سيتم اليوم الجمعة، بعد الانتهاء من آخر تفاصيل الاتفاق.

وقال وزير النقل موريتشو لوبي، بعد اجتماع مع رئيس شركة الاتحاد، جايمس هوغان، الذي وصل الثلاثاء إلى روما، "إن اللقاء مع الحكومة جرى بشكل جيد جدا، واليوم نحن نضع اللمسات الأخيرة على ما بقي من تفاصيل وبعد ظهر اليوم سنوقع" الاتفاق.

وقال الوزير "إنه بعد العمل الجيد جدا المنجز في الأيام الأخيرة" "سيضخ" دخول طيران الاتحاد في رأسمال إليطاليا بنسبة 49 بالمئة "الثقة في البلاد". وأكدت أجهزة رئيس الوزراء ماتيو رينزي في بيان "النتيجة الإيجابية للمفاوضات" بين الجانبين.

وأكدت الحكومة "الارتياح المتبادل" للطرفين الحاضرين، وذلك إثر اجتماع صباح الخميس في مقر الحكومة، شارك فيها العضد الأيمن لرئيس الحكومة، غرتسيانو ديلريو، والوزير لوبي ومسؤولون في وزارة الاقتصاد وهوغان ومساعدوه.

ومن المقرر أن تضخ طيران الاتحاد نحو 600 مليون يورو في شركة إليطاليا، لكنها لن تحصل على أكثر من 49 بالمئة من رأس المال، لتحتفظ الشركة الإيطالية بصفتها كناقل أوروبي والامتيازات التي يتيحها ذلك، خصوصا لجهة مواقيت الطيران.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن أليطاليا مهددة بالإفلاس في الأشهر القادمة. ورغم التوتر الاجتماعي الناجم عن الصفقة، فإن المسؤولين الحاليين عن الشركة قبلوا أحد شروط الاتحاد المتمثل في حذف أكثر من 1600 وظيفة من 13 ألف وظيفة في إليطاليا.