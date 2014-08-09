"الاتحاد" تعزز موقعها في أوروبا بالتحالف مع أليطاليا

بعد مفاوضات امتدت شهوراً، وقعت شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي وأليطاليا الإيطالية اتفاقا طال انتظاره، تشتري بموجبه الناقلة الإماراتية 49% من الشركة الإيطالية المتعثرة وتضخ 560 مليون يورو (751 مليون دولار) فيها في محاولة إنعاش تشمل خفض عدد كبير من الوظائف.

وتجري الشركتان محادثات منذ ثمانية أشهر وتأخر الاتفاق النهائي بسبب مفاوضات شاقة بخصوص خفض آلاف الوظائف وإعادة هيكلة ديون أليطاليا وهو ما وضعته الاتحاد للطيران شرطا للاتفاق. وشارك رئيس مجلس إدارة أليطاليا روبرتو كولانينو والرئيس التنفيذي جابريل ديل تورشيو في مراسم التوقيع إلى جانب الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران جيمس هوجان.

وقال ديل تورشيو للصحافيين عقب التوقيع "بعد جهود كبيرة وعام من العمل والسهر ليال طويلة.. أنجزنا الأمر." وعلاوة على استثمارات الاتحاد البالغة 560 مليون دولار سيضخ مساهمو أليطاليا 300 مليون يورو عبر زيادة لرأس المال تمت الموافقة عليها في وقت سابق اليوم الجمعة.

ووافقت البنوك الدائنة لأليطاليا على تقديم قروض جديدة قيمتها 300 مليون يورو في حين ستعاد هيكلة ديون أخرى بما يصل إلى 598 مليون يورو لتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة التي وقعت اليوم 1.76 مليار يورو.

ولم تحقق أليطاليا أرباحا سنوية سوى مرات قليلة منذ تأسيسها قبل 68 عاما. وتلقت الشركة عدة مساعدات حكومية قبل خصخصتها في 2008، وحالت حزمة إنقاذ بقيمة 500 مليون يورو رتبتها الحكومة في العام الماضي دون توقف عمليات الشركة. وربما كانت عمليات الشركة ستتوقف لو لم تتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد للطيران.

وكانت الحكومة الإيطالية قالت في السابق إن الناقلة الإماراتية سوف تستثمر 1.2 مليار يورو في أليطاليا على مدى السنوات الثلاث القادمة في إطار إعادة الهيكلة التي يتوقع أن تتضمن إلغاء 1635 وظيفة.

ومن شأن التحالف مع الاتحاد أن يمد أليطاليا بالأموال اللازمة للاستثمار في المسارات طويلة المدى الأكثر ربحية ويخفض اعتمادها على الخدمات المحلية والاقليمية حيث تواجه صعوبة في المنافسة مع شركات الطيران منخفضة التكلفة والقطارات فائقة السرعة.

وقال هوجان الرئيس التنفيذي للاتحاد إن أليطاليا التي تتيح لشركته الوصول إلى رابع أكبر سوق للسفر في أوروبا وتنقل 25 مليون راكب سنويا تمثل استثمارا جيدا لشركته. وتملك الاتحاد حصة في كل من إير برلين واير لينجوس وستعزز الصفقة الأخيرة جهودها للتوسع في أوروبا. لكن هوجان قال إن أليطاليا شركة فقيرة ماليا وسيستغرق إنعاشها بعض الوقت.