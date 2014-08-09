اليابان تلغي 460 رحلة تخوفاً من قدوم إعصار "هالونغ"

تعطل آلاف المصطافين بعد أن ألغت الحكومة اليابانية أكثر من 460 رحلة جوية اليوم، في جنوب غرب اليابان، بسبب اقتراب الإعصار هالونغ الذي قد يصل إلى أراضي اليابان هذا المساء.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الوطنية أن هالونغ الذي ترافقه رياح تهب بقوة 200 كلم في الساعة، وأمطار غزيرة وأمواج تفوق عشرة أمتار في السواحل، قد يصل إلى جنوب غرب الارخبيل مساء السبت أو الأحد.

وألغي ما لا يقل عن 460 رحلة جوية السبت، فعلق آلاف المصطافين مع بداية العطل الصيفية في اليابان. وخلال الـ24 ساعة المقبلة، يتوقع هطول حوالي 70 سنتم من الأمطار على جزيرة شيكوكو التي تعرضت نهاية الأسبوع الماضي لإعصار آخر وفق وكالة الأرصاد الجوية التي حذرت من مخاطر انزلاق التربة وفيضانات لدى هبوب الإعصار.

وفي توكوشيما بجزيرة شيكوكو، نصحت السلطات بإجلاء حوالي 44100 ساكن، وفي تلك المنطقة لقي رجل مصرعه بعد أن جرفته مياه نهر نهاية الأسبوع الماضي. وفي الساعة الرابعة توقيت غرينتش من صباح السبت كان هالونغ على مسافة 210 كلم من رأس جنوب جزيرة شيكوكو، ويتجه بسرعة 15 كلم في الساعة وفق وكالة الأرصاد.

وقد تعرض جزء كبير من جنوب اليابان إلى أمطار نهاية الأسبوع الماضي بسبب مرور إعصار آخر قرب الارخبيل، ثم تحول إلى اضطراب جوي وواصل طريقه إلى شمال غرب شبه الجزيرة الكورية.