سحب أسهم الخطوط الجوية الماليزية المتعثرة من البورصة

في إطار خطة لإعادة هيكلتها، أعلن صندوق الثروة السيادية في ماليزيا (الخزانة الوطنية) الذي يمتلك غالبية أسهم شركة الخطوط الجوية الماليزية أنه سيتم سحب أسهم شركة الطيران المتعثرة من البورصة.

وبحسب صحيفة الرياض، يعرض الصندوق، الذي يمتلك بالفعل 69.37 % من أسهم الشركة، على حملة الأسهم شراء السهم بسعر 0.27 رينجت (0.08 دولار) في زيادة بنسبة 12.5 % عن سعره في ختام جلسة التداول الخميس في محاولة لإنجاح عملية سحب أسهم الشركة من البورصة. وتم وقف التعامل على السهم اعتبارا من أمس الجمعة.

وجاء في بيان لصندوق الثروة السيادية أن "خطة إعادة الهيكلة المقترحة سوف تتطلب من جميع الأطراف المعنية العمل عن كثب لاستكمال عملية المراجعة الشاملة لشركة الطيران الوطنية من جميع الجوانب ذات الصلة". وأضاف أن عملية المراجعة سوف تستغرق ما بين ستة إلى 12 شهرا.

ومن المتوقع طرح خطة مفصلة لهذه العملية بحلول نهاية الشهر الجاري.