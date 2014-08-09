هاتفك "آيفون 6".. يتحول لمحفظة نقود وبطاقة ائتمان

يتبين من أحدث التسريبات التي تتعلق بهاتف "آيفون 6" الذي يترقب العالم ظهوره الشهر المقبل، أنه سيتضمن شريحة ذكية تجعل لديه القدرة على تنفيذ دفعات مالية عن بعد، في إضافة نوعية جديدة ستجعل من الهاتف الجديد محفظة نقود مالية، وبطاقة ائتمان يمكن بواسطتها سداد أثمان المشتريات.

وكشفت جريدة "ديلي ميرور" البريطانية أن الميزة الأهم التي ستحملها هواتف "آيفون 6" هي الشريحة الذكية المسماة (NFC)، وهي التي تتيح تحويل الهاتف النقال إلى محفظة نقود، حيث إنها تستخدم في عمليات الدفع المالي عن بعد، وهي ذات الشريحة المستخدمة في البطاقات الجديدة التي طرحتها شركة "فيزا" العالمية من أجل الدفع عن بعد ودون الحاجة لتعبئة كلمة المرور أو تمرير البطاقة على جهاز الدفع.

وكانت جريدة "ديلي ميل" كشفت مؤخراً أن شركة "آبل" تجري مباحثات مع كبريات شركات الدفع العالمية، مثل "فيزا" و"ماستر كارد"، من أجل التوصل إلى اتفاقات لإصدار بطاقات دفع وائتمان تكون مخزنة في هواتف "آيفون" دون الحاجة إلى حمل بطاقات بلاستيكية تقليدية من قبل المستخدمين.

وبحسب المعلومات التي نشرتها "ديلي ميرور" فإن هاتف "آيفون 6" سيضم أسرع لاقط "واي فاي" في العالم، ليتمتع مستخدمو الهاتف بسرعة انترنت فائقة عبر "واي فاي" تتجاوز السرعات التي توفرها أجهزة الكمبيوتر، فضلاً عن قدرة الهاتف على التقاط شبكات بعيدة.

وبحسب تقرير لجريدة "ديلي ميرور" البريطانية فإن شركة "آبل" طورت قدرة التقاط شبكات الــ"واي فاي" في الهاتف الجديد "آيفون 6"، إضافة إلى تطوير قدرات الاستشعار من أجل التعرف إلى بصمة صاحبه.

وتقول الصحيفة إن شركة "آبل" سوف تستخدم الجيل الجديد من المعالجات (A8)، والتي ستكون الأسرع في العالم، في هواتف "آيفون 6"، وهو ما سوف يرفع من مستوى أداء الهاتف إلى درجات كبيرة.

وتقول المعلومات المتداولة حول "آيفون 6" إن الكريستال غير القابل للكسر سوف يدخل في صناعة الهاتف الجديد بما يجعله أكثر قوة ومقاوما للضربات والصدمات، فضلاً عن أن شاشة الهاتف ستكون مصنوعة هي الأخرى من زجاج أقوى بكثير من ذلك المستخدم في هواتف "آيفون" الحالية، لكنها في الوقت ذاته ستظل أضعف من الهيكل الذي سيحتوي على الكريستال.

وتقول المعلومات التي يجري تداولها عبر مواقع إلكترونية في الولايات المتحدة وأوروبا، إن الهاتف الجديد سوف يكون مزوداً بسماعات عالية الجودة من شركة (Beats) العالمية، على أن مرد هذه المعلومات إلى أن "آبل" كانت مؤخراً قد استحوذت على هذه الشركة مقابل ثلاثة مليارات دولار في تحرك منها لتطوير للدخول في عالم الإلكترونيات السمعية.

ومن المرجح أن تكشف "آبل" عن هاتفها الجديد "آيفون 6" في التاسع من سبتمبر المقبل، حيث تقيم حدثاً خاصاً لهذا الغرض، إلا أنه من المستبعد أن تطرح الشركة النسختين من الهاتف الجديد في آن واحد بالأسواق، حيث على الأغلب أنها ستطرح ابتداء الهاتف ذا الشاشة الصغيرة 4.7 إنش، على أن يتم طرح الهاتف ذي الشاشة الكبيرة 5.5 إنش في وقت لاحق، لكن الترجيحات تشير إلى أن الأمر سيتم قبل نهاية العام الحالي على جميع الأحوال.