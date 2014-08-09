"طاقة الإماراتية" تعلق العمل في حقل إتروش بكردستان

قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) في بيان اليوم السبت، إنها علقت أنشطتها في حقل إتروش في كردستان العراق، نتيجة عدم الاستقرار في المنطقة .

وذكرت الشركة المملوكة للدولة في بيانها أنها قررت وقف "أعمال الحفر في الحقل المذكور ولجأت لخفض موظفيها هناك كإجراء احترازي، وذلك نتيجة التطورات الأخيرة التي أدت لتفاقم الأوضاع الأمنية في المناطق المحيطة بإقليم كردستان".

ويقع حقل إتروش على بعد 85 كيلومتراً شمال غرب أربيل عاصمة منطقة كردستان، ومن المتوقع أن ينتج نحو 30 ألف برميل عند بدء الإنتاج في أوائل العام المقبل.

وأكدت الشركة التزامها بمواصلة العمل في الحقل، مضيفة أنها تتوقع بدء عمليات الإنتاج في عام 2015. وأمس الجمعة هاجمت الطائرات الحربية الأميركية مقاتلي تنظيم داعش الذين يتقدمون صوب أربيل، بعدما أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن على واشنطن التحرك لمنع "إبادة جماعية" محتملة.