أرباح "أجيليتي" ترتفع 12% في الربع الثاني

ارتفعت أرباح شركة أجيليتي الكويتية بنسبة 12%، لتصل إلى 13 مليون دينار خلال الربع الثاني، وذلك بالمقارنة بالربع المقابل من العام السابق.

كما ارتفعت الأرباح بالنصف الأول من العام بنسبة 11%، لتبلغ 24 مليون دينار.

وجاء ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني على الرغم من تراجع الإيرادات التي انخفضت بنسبة 4%، عن مستواها خلال الفترة المقابلة لتصل إلى 342 مليون دينار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة طارق سلطان إن نمو الأرباح جاء نتيجة لتحسن أداء الشركة المالي ولزيادة الربحية التي بلغت 12%، في الربع الثاني على الرغم من التباطؤ المستمر في الاقتصاد العالمي، وتراجع الطلب على الخدمات اللوجيستية.