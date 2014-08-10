تراجع أرباح دريك آند سكل 40% في الربع الأول

تراجعت أرباح شركة دريك آند سكل إنترناشيونال بنسبة 40%، لتصل إلى 26 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ44 مليون درهم في الربع المقابل من العام السابق.

وجاءت نتائج الشركة أقل من توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم والتي كانت عند 48.8 مليون درهم.

وبلغت إيرادات الشركة في الربع الثاني 1.1 مليار درهم، مقارنة بـ1.34 مليار درهم في الربع الثاني من 2013.

ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في أعمال المقاولات الميكانيكية والأعمال الكهربائية وهندسة الصحة العامة وإدارة المشاريع والمنشآت وتقديم خدمات حقول النفط والغاز البرية والبحرية.

وقال المدير المالي للشركة مختار صافي إن انخفاض الأرباح يرجع إلى تأخر عدد من المشروعات الكبرى للشركة في السعودية.