صدور حكم يلزم إيران بتوريد الغاز لـ"نفط الهلال"

أعلنت شركة دانة غاز" أن شريكتها فيها شركة "نفط الهلال" حصلت على حكم من هيئة التحكيم الدولي يلزم توريد الغاز إلى دولة الإمارات والموقع مع الشركة الوطنية الإيرانية للنفط.

وذكرت دانة غاز في بيان أنه عملا بمتطلبات الإفصاح عن التطورات الهامة تود دانة غاز إعلام السوق بما استجد من تطورات هامة حول عقد بيع وشراء الغاز المبرم بين شريكتنا شركة نفط الهلال والشركة الوطنية الإيرانية للنفط (NIOC)، والخاص بتوريد الغاز إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مدته خمسة وعشرون عاماً، والذى أُحيل للتحكيم الدولي منذ يونيو 2009، وظل قيد النظر منذ ذلك التاريخ.

وذكر البيان لقد أخطرتنا شركة نفط الهلال بأن هيئة التحكيم قد أصدرت حكماً نهائياً بأن العقد المذكور والمبرم بين شركة نفط الهلال والشركة الوطنية الإيرانية للنفط (NIOC) هو عقد صحيح وسارٍ وملزم للطرفين، وأن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط (NIOC) ملزمة بموجب العقد المذكور بتوريد الغاز لشركة نفط الهلال منذ ديسمبر 2005.

وأشار البيان إلى أن شركة نفط الهلال أعربت عن أملها في أن تتم تسوية المسائل الخاصة بالعقد ودياً من خلال مفاوضات بناءة مع الشركة الوطنية الإيرانية للنفط (NIOC).

وإذ تعرب دانة غاز عن غبطتها بهذه النتيجة، تؤكد التزامها بإخطار السوق بأي مستجدات هامة تطرأ في هذا الشأن في حينه.