أجيليتي تستحوذ على 10% إضافية من شركة المعادن

استحوذت شركة أجيليتي على حصة إضافية تبلغ نحو 10%، من أسهم شركة المعادن والصناعات التحويلية التابعة لها، لترتفع ملكيتها في "معادن" إلى 66.5%.

وكانت "أجيليتي" قد تقدمت بعرض إلزامي لمساهمي "المعادن" بعد أن رفعت ملكيتُها بأقل من 1%، إلى 56.6%، بشكل مخالف لقانون هيئة أسواق المال، ما أجبرها على تسوية المخالفة بتقديم عرض لكافة المساهمين.

وقدمت "أجيليتي" عرضاً للمساهمين بسعر 125 فلساً للسهم، أي أعلى من سعر السوق بواقع 4%، ليكون مبلغ الاستحواذ الجديد 1.52 مليون دينار أو 3.6 مليون دولار.

يذكر أن "المعادن" أعلنت في وقت سابق عن نيتها الانسحاب من البورصة الكويتية.