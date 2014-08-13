صافولا: أجرينا مفاوضات استحواذ مع "أمريكانا"

أكدت شركة "صافولا" السعودية في بيان لها اليوم، على موقع تداول أنها بدأت مفاوضات أولية مع إدارة شركة "أمريكانا" الكويتية حول فرص الاستحواذ عليها، تضمنت اتفاقية للمحافظة على سرية المعلومات، إلا أن المفاوضات لم تسفر حتى اللحظة عن أي تطور جوهري يستلزم الإفصاح عنه.

جاء ذلك بحسب صافولا خلال جولة ترويجية قامت بها أميركانا لعرض فرص الاستحواذ عليها.

وفي هذا الصدد أكدت مجموعة صافولا بأنها لم تقم بأي تصريحات بهذا الخصوص.

يأتي البيان بعد أن ذكرت وكالة بلومبرغ أن "صافولا" تقدمت بعرض استحواذ على الشركة الكويتية بقيمة 5 مليارات دولار.

وكانت أميركانا المملوكة لمجموعة الخرافي والتي تدير سلسلة من مطاعم الفرانشايز مثل "كنتاكي" و"بيتزا هت", نفت علمها بأي عروض استحواذ بعد أن ذكرت صحف غربية أن شركات ملكية خاصة أميركية تستعد لتقديم عروض للشركة الكويتية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة KIC للوساطة المالية فهد الشريعان، في مقابلة مع قناة العربية، إن تصريح صافولا هام، ومن الممكن أن تكون هذا المفاوضات جدية، إلا أن المستغرب أنه لا يوجد أي رد فعل من السوق.

وأضاف الشريعان "بكل صراحة لابد من إيضاح الأمر وتدخل سوق الكويت، حتى نعطي إحساسا للمتعاملين بالثقة، وبالتأكيد سيكون هناك تأثير على السهم، ونحن نتحدث عن مجموعة هامة في السوق الكويتية هي مجموعة الخرافي".

ولفت الشريعان إلى أن مجموعة أمريكانا أصل أساسي لسداد الديون، وفي الأسواق الرائجة ربما لا يكون هذا الأصل معروض للبيع لأنه شريان أساسي ومهم جداً للمجموعة، إلا أنه قد يحل بعض المشاكل وليس كلها.

وأوضح الشريعان "يجب أن تكون هناك وقفة جدية، لأن هذه الصفقة ستنعكس على البنوك الدائنة والشركات ذات الصلة ومجموعة الخرافي، وإيقاف السهم سيعطي مؤشر على جدية المفاوضات.