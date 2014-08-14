خسائر مجموعة المعجل المتراكمة تقفز لـ206%

كشفت مجموعة المعجل السعودية عن بلوغ خسائرها المتراكمة 206% من رأس المال المدفوع.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن صافي الخسارة لشهر يوليو الماضي بلغ 17.7 مليون ريال، ومجمل الخسارة 6.4 مليون ريال، والخسائر التشغيلية 14.2 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن خسائر المرحلة المتراكمة حتى نهاية يوليو الماضي بلغت 2578.7 مليون ريال.

وحققت الشركة على مدى الأشهر السبعة الماضية وحتى نهاية يوليو، تدفقات نقدية صافية من أنشطتها التشغيلية 61.4 مليون ريال، ومن الأنشطة الاستثمارية 1.4 مليون ريال، إضافة إلى استخدام مبلغ 12.6 مليون ريال في الأنشطة التمويلية، ليصبح صافي التدفقات للأشهر السبعة الأولى من السنة 50.2 مليون ريال.

وقالت الشركة "إن الرصيد حتى نهاية المدة استقر عند مستوى 81.8 مليون ريال، علما بأن مثل هذا المستوى من التدفقات يعكس القيود المفروضة على الشركة، والتي تمنعها من التصرف بأرصدتها المالية. ومع ذلك، تبدي إدارة الشركة ثقة من أنها سوف تتوصل إلى اتفاق مع الدائنين يتيح لها حرية التصرف بتلك الأرصدة في المستقبل القريب".