65 مليون دولار خسائر العال الإسرائيلية بسبب حرب غزة

قالت شركة العال الإسرائيلية للطيران إن إيراداتها في الربع الثالث من العام ستقل عن المتوقع جراء الحرب في غزة نظرا لكثرة إلغاء الحجوزات.

وذكرت الشركة أن الصراع المستمر منذ أكثر من شهر سيقلص الإيرادات في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بما بين 55 مليونا و65 مليون دولار وتتوقع أن يكون لهذا الانخفاض "تأثير عكسي على نتائج الشركة في الربع الثالث".

وكانت العال قدرت الشهر الماضي أن تتراجع إيراداتها بما بين 40 مليونا و50 مليون دولار وعزت ذلك إلى إلغاء الكثير من المسافرين الإسرائيليين والأجانب حجوزاتهم على رحلات ذهاب وإياب.

وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الثالث من 2013 بنسبة 6.2%، إلى 643.3 مليون دولار لتصل إلى أعلى مستوياتها في خمس سنوات.

وقالت العال إنها جنت أرباحا قدرها 16.3 مليون دولار في الربع الثاني ارتفاعا من أرباح بلغت 3.7 مليون دولار قبل عام بينما نمت الإيرادات 8%، إلى 571.5 مليون دولار.