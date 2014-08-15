توتال تقلص عدد العاملين بكردستان تخوفاً من تقدم داعش

خفضت شركة توتال الفرنسية عدد العاملين في منطقة كردستان العراق، لكن العمل في منطقتي امتياز النفط التابعتين لها مستمر وفق الجدول الزمني المقرر، وفق ما ذكرت الشركة في بيان لها.

وأثار التقدم السريع لمقاتلي داعش في شمال العراق صوب منطقة كردستان، قلق بغداد، ودفع الولايات المتحدة لتوجيه ضربات جوية في العراق للمرة الأولى منذ أن سحبت قواتها منه في 2011.

وقالت متحدثة باسم الشركة "نراقب الوضع الأمني في كردستان باستمرار وعدلنا عدد العاملين." وأضافت قائلة "العمل في الأصول التي نديرها مستمر وفق الجدول الزمني المقرر."

وكانت توتال استحوذت العام الماضي على 80 بالمئة من منطقة الامتياز بارانان جنوب شرقي السليمانية في منطقة كردستان وتولت إدارتها. واستكملت البحوث الزلزالية في وقت سابق هذا العام، ومن المتوقع أن تحفر الشركة أول بئر استكشافية لها في نهاية العام الحالي.

وتدير شركة النفط الفرنسية العملاقة أيضا منطقة الامتياز سفين إلى الشمال الشرقي من أربيل. وتملك أيضاً حصص أقلية في منطقتي حرير وتازة، حيث اكتشف النفط بهما في 2013.