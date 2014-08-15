1.6 مليار دولار استثمارات لشركات عقار سعودية بتركيا

قال مسؤول تركي إن هناك أكثر من 300 شركة عقارية ذات رأسمال سعودي تعمل في تركيا، مضيفاً أن إجمالي الاستثمارات المباشرة القادمة من السعودية في الفترة من 2002 إلى 2012 بلغت أكثر من 1.6 مليار دولار، في الوقت الذي استقبلت فيه تركيا 125 مليار دولار كاستثمارات دولية مباشرة، كان نصيب السعودية منها 1.3 في المئة.

وبحسب صحيفة الاقتصادية، فقد ذكر جاويد أوزدم الملحق التجاري لتركيا في السعودية أن إجمالي العقارات التي بيعت إلى الأجانب في تركيا في شهر يناير الماضي من هذا العام بلغت 8507 عقارات، مضيفاً أن هذا يعد ارتفاعاً كبيراً قدره 63 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أوزدم، أنه على حسب آخر الإحصائيات الموجودة لدى الملحقية التجارية التركية، فقد احتلت روسيا الصدارة في أكثر الدول التي تملك شركاتها ومواطنوها عقارات في تركيا، وتبعتها بالترتيب بريطانيا، ألمانيا، النرويج، وتأتي السعودية خامسا في الترتيب، حيث بلغ عدد مشتريات السعوديين في يناير الماضي 323 عقارا.

ولفت إلى تضاعف عمليات شراء العقارات في بلاده بنسبة 63 في المئة في شهر يناير من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاءت السعودية في المرتبة الخامسة ضمن الدول الأكثر شراء للعقارات في تركيا.

وقال جاويد إن حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية بلغ 7.4 مليار دولار في عام 2013، بانخفاض قدره 9 في المئة عن العام الذي سبقه، حيث بلغت صادرات تركيا إلى المملكة 3.2 مليار دولار، وبلغت حجم صادرات المملكة إلى تركيا 4.2 مليار دولار.