"بيليتون" تتجه لفصل أصول بالمليارات غير مرغوب بها

أعلنت شركة بي.أتش.بي بيليتون للتعدين أنها تفضل فصل أصول غير مرغوب فيها في قطاعات تعدين الألمنيوم والمنجنيز والنيكل؛ لتمهد الطريق أمام تأسيس شركة منفصلة، قال أحد التقارير إن قيمتها قد تصل إلى 14 مليار دولار.

وقالت بي.أتش.بي إن مجلس إدارتها يبحث فصل الأصول في اجتماعات قبل إعلانه عن النتائج السنوية لأعمال الشركة الأسبوع المقبل. وقالت الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية 185 مليار دولار في بيان إلى البورصة الأسترالية "فصل مجموعة مختارة من الأصول هو خيارنا المفضل."

وطالما لمحت الشركة إلى أنها تريد بيع أو فصل أصولها المتعلقة بالمنجنيز والألمنيوم والنيكل، والتي لا تساهم بنسبة تذكر في الأرباح، وقالت اليوم الجمعة إن تبسيط الشركة من شأنه أن "يولد نموا أقوى في التدفق النقدي وعائدات أعلى من الاستثمار."

وقالت صحيفة أستراليان فايننشال ريفيو إن الشركة المنفصلة ستضم أصول بي.أتش.بي للألمنيوم والمنجنيز والنيكل ومنجم كانينجتون للفضة وأصول الفحم في جنوب إفريقيا وستبلغ قيمتها 14 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة أن بي.أتش.بي تبحث أيضا فصل أصولها الخاصة بالفحم في نيو ساوث ويلز، دون أن تنسب ذلك لأي مصدر. وذكرت أن الشركة الجديدة ستتخذ من بيرث مقرا لها، وسيقودها المدير المالي غراهام كير.

وامتنعت بي.أتش.بي عن التعليق على تقرير الصحيفة. وقالت الشركة في بيانها للسوق إنها تتوقع أن تبحث فصل أصول عندما يجتمع مجلس الإدارة الأسبوع المقبل وستعلن عن أي قرارات ملموسة على الفور. ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نتائجها المالية للعام بأكمله يوم 19 أغسطس. وتدرج الشركة أسهما أيضا في بورصة لندن.