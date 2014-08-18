%6.8 ارتفاع الزيادة السنوية للكهرباء بالسعودية

بلغت الزيادة السنوية للكهرباء المنتجة في المملكة العربية السعودية خلال العام 2013 ما يقارب 6.8%، فيما ارتفع عدد المشتركين الذين يتلقون الخدمة بنسبة 6.1%.

وقال التقرير الصادر عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام 2013 "إن الشركة السعودية للكهرباء وفرت خلال نفس الفترة 256.688 غيغاواط ساعة من الكهرباء"، وبذلك يبلغ استهلاك الفرد في المملكة من الكهرباء مستويات مرتفعة جداً.

وجاء القطاع السكني في المركز الأول من حيث عدد المشتركين، حيث بلغ 5.685.355 مشتركاً بنسبة 48%، فيما جاء القطاع التجاري في المركز الثاني بـ1.151.546 مشتركاً بنسبة 14.8%، واحتل القطاع الحكومي المركز الثالث، حيث بلغ 228.268 مشتركاً بنسبة 12.2%، أما القطاع الصناعي فجاء رابعاً، حيث بلغ 8.586 مشتركاً بلغت نسبته 21.2%.

ويعمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية على الحد من الهدر في مصادر الطاقة والمحافظة عليها بتخفيض نسب الاستهلاك المرتفعة، مع المحافظة على رفاهية المواطن والتطور الصناعي والتجاري المتنامي في المملكة.

ويقوم المركز بشكل دائم في إطار خططه بوضع برامج وآليات تستهدف الحد من سوء استهلاك الطاقة في المملكة في صوره المتعددة تشمل تعديل مواصفات الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأجهزة الإضاءة، ومواد العزل في المباني، وكمية استهلاك وقود السيارات ومصانع الحديد والإسمنت والبتروكيماويات.