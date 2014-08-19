أرباح شركات الإسمنت الخليجية تقفز لـ1.18 مليار دولار

كشفت 27 شركة إسمنت، هي الشركات المدرجة بالأسواق الخليجية، عن أرباح بالنصف الأول من العام الحالي بلغت 1.18 مليار دولار، حسب ما ذكر تقرير مباشر مقابل 1.2 مليار دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبنسبة تراجع 2.3%، وذلك بضغط من التراجعات التي منيت بها الشركات السعودية صاحبة الحصة الأكبر من حيث الأرباح وعدد الشركات. ومن ناحية نسب النمو وحسب إحصائية مباشر، احتلت الإمارات المرتبة الأولى بنسبة نمو 42.7%.

حيث حققت شركاتها أرباحاً في النصف الأول من العام الحالي بـ 71.28 مليون دولار مقابل 49.95 مليون دولار في الفترة المماثلة، وحققت الشركات الثماني 29 مليون دولار في الربع الثاني وبنسبة نمو 21% مقابل أرباحها بالربع المقابل والبالغة 23.95 مليون دولار، وفقا لتقرير نشرتة صحيفة "البيان".

وحققت شركات الإسمنت الخليجية نسبة نمو بـ0.3% على مستوى أرباحها بالربع الثاني من العام الحالي، التي بلغت 594 مليون دولار، مقابل 593 مليون دولار بالربع المقابل من العام الماضي.

وتستحوذ الشركات السعودية على نصيب الأسد من حجم الأرباح، حيث إنه على الرغم من استحواذها على 48% فقط من عدد الشركات بلغت حصتها في الأرباح 77.7%، وذلك على مستوى النصف الأول، تلاها الإمارات في المرتبة الثانية وبنسبة 29.6% من عدد الشركات، و6.1% من الأرباح، ثم قطر ورغم استحواذها على 3.7% فقط من الشركات بلغت حصتها 5.6% من الأرباح، ثم مسقط بـ7.4% من عدد الشركات و5.4% من الأرباح، وأخيراً الكويت، التي على الرغم من استحواذها على 11% من الشركات جاءت حصتها 5.2% فقط من الأرباح.

وجاء بالمرتبة الثانية الشركات الكويتية بنسبة نمو بلغت 8.9% بعد أن وصلت أرباحها بالنصف الأول إلى 61.45 مليون دولار مقابل 56.43 مليون دولار في الفترة المماثلة، وحققت الشركات الثلاث أرباحاً في الربع الثاني بـ25.98 مليون دولار مقابل 26.92 مليون دولار وبنسبة تراجع 3.5%.

وفي المرتبة الثالثة، جاءت الشركات المدرجة بسوق مسقط وبنسبة نمو 2.7% لتصل أرباحها إلى 64.12 مليون دولار مقابل 62.41 مليون دولار بالفترة المقابلة، و33.14 مليون دولار بالربع الثاني مقابل 23.17 مليون دولار بالربع المقابل، وبنمو نسبته 43% لتكون الأكثر نمواً على مستوى الربع الثاني.

وارتفعت أرباح الشركة القطرية بنسبة 1% في النصف الأول بأرباح بلغت 65.36 مليون دولار مقابل 64.73 مليون دولار، في حين تراجعت أرباحها بالربع الثاني إلى 29.67 مليون دولار مقابل 32.14 مليون دولار بالربع المقابل.

وأخيراً تراجعت أرباح الشركات السعودية بـ5.8% لتطيح كل تلك الارتفاعات وذلك لكبر حجم أرباحها، حيث بلغت 914.8 مليون دولار مقابل 971.26 مليون دولار بالفترة المقابلة، وبلغت أرباحها بالربع الثاني 476.5 مليون دولار مقابل 486.4 مليون دولار بالربع المقابل وبنسبة تراجع 2%.

ولفت التقرير إلى ملحوظات عدة، كان أهمها أن الشركة القطرية حققت أرباحاً في النصف الأول بما يفوق أرباح الشركات الـ3 الكويتية، وبما يفوق كذلك أرباح شركتي سوق مسقط وبما يقارب أرباح الشركات الـ8 الإماراتية.

وأشار التقرير إلى أن هناك 6 شركات سعودية استطاعت كل منها منفردة تحقيق أرباح أعلى من الشركات الـ8 الإماراتية مجتمعة، وكذلك تفوق شركات الأسواق الـ3 الأخرى كل سوق على حدة.