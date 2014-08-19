صافولا: محادثات أمريكانا مع مساهم رئيس وليس الإدارة

أصدرت مجموعة صافولا السعودية بياناً وضحت فيه أن المحادثات التي أجرتها بخصوص الاستحواذ على أمريكانا كانت مع أحد أكبر المساهمين في الشركة وليس مع إدارتها، كما أشار إعلانها السابق.

يأتي هذا الإعلان بعد أن قامت "أميركانا" أمس بإصدار بيان لهيئة أسواق المال الكويتية تنفي فيه أي اجتماع لإدارتها مع "صافولا" يكون قد تناول الاستحواذ على الشركة، مؤكدة أن الاجتماع مع الشركة السعودية كان يهدف إلى استعراض مجالات الأعمال لبحث إمكانية التعاون المشترك بينهما فقط.

يذكر أن شركة الخير للعقارات والأسهم وهي الذراع الاستثمارية للخرافي هي المساهم الأساسي الوحيد في أمريكانا، والذي يمتلك 67%، من الشركة علما أن مرزوق الخرافي هو رئيس مجلس إدارة أميركانا.