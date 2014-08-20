نخيل تسدد كامل ديونها قبل 4 سنوات من استحقاقها

أعلنت شركة نخيل الانتهاء من سداد كافة ديونها المستحقة للبنوك وقيمتها 7,9 مليار درهم وذلك قبل 4 سنوات تقريباً من موعد استحقاقها في مارس 2018.

وذكرت الشركة في بيان صحافي اليوم الأربعاء أنها سوف تسدد ديونها إلى 31 بنكاً، منها 10 بنوك محلية و21 من البنوك الأجنبية.

وقررت الشركة القيام يوم غد الخميس بسداد 5,54 مليار درهم للمقرضين وذلك بعد 6 أشهر من الدفعة المبكرة السابقة والتي بلغت قيمتها 2,35 مليار درهم وذلك في فبراير 2014.

وأصدرت الشركة تعليماتها لدفع 129 مليون درهم كفوائد للمقرضين عن فترة 6 أشهر الممتدة من 27 فبراير 2014 وحتى 28 أغسطس 2014.

وتعتزم الشركة تسديد 3,45 مليار درهم للبنوك الإماراتية والتي يتصدرها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي كونهما من أكبر المستفيدين، فيما ستسدد 2,09 مليار درهم للبنوك الأجنبية.