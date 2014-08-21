شركة إيني الإيطالية تبدأ الإنتاج من مشروع الدكة بمصر

قالت شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز، اليوم الخميس، إنها بدأت الإنتاج من مشروع الدكة البحري للغاز بمصر في مشروع مشترك مع شركة "بي بي".

وذكرت إيني في بيان أن المشروع ينتج 1.8 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى جانب مكثفات مصاحبة يبلغ حجمها نحو 800 برميل يوميا.

ومن المتوقع أن يصل إنتاج الدكة إلى ذروته في الربع الأول من العام القادم، ليبلغ إجماليه نحو 6.5 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.

وإيني هي أكبر شركات الطاقة الأجنبية في مصر، وتعمل في البلاد منذ عام 1954، وأنتجت نحو 228 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا في العام الماضي.