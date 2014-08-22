سويسرا: خطة الاتحاد لشراء 33% بداروين لا تلبي الشروط

قالت السلطات السويسرية إن خطة شركة الاتحاد للطيران لشراء ثلث شركة طيران داروين السويسرية لا تلبي الشروط القانونية اللازمة لإقرارها في الوقت الذي تخضع فيه الملكيات الأجنبية بشركات خطوط جوية أوروبية لتدقيق متزايد.

وقال المكتب الاتحادي للطيران المدني في سويسرا إن أمام داروين - التي تم تغيير اسمها إلى الاتحاد الإقليمية - حتى 30 من سبتمبر لإدخال تعديلات على الاتفاق على أن يخضع بعد ذلك لمراجعة ثانية.

وبحث المكتب فيما إذا كان الاتفاق ينسجم مع القواعد التي توجب أن يكون أغلب أسهم داروين مملوكا لمواطنين من سويسرا او الاتحاد الأوروبي يتعين أيضا أن يسيطروا فعليا على الناقلة الجوية.

وتعتزم الاتحاد الإماراتية الاستحواذ على 33.3% في داروين لتضيفها إلى محفظتها من حصص الأقلية التي تملكها في شركات خطوط جوية عالمية. لكن المكتب الاتحادي للطيران المدني في سويسرا قال إن الاتفاق في صورته الحالية سيعطي برغم ذلك للاتحاد سيطرة فعلية على الشركة السويسرية.

وأضاف في بيان يوم الأربعاء "بعد الاطلاع على المستندات يستنتج المكتب أن آليات التعاون المقترحة يمكن أن تفضي إلى سيطرة الاتحاد على داروين وبالتالي تتعارض مع الشروط القانونية".

وقالت الاتحاد الإقليمية إنها تعمل مع المكتب وإن البيان لا يمثل قرارا نهائيا بخصوص الاتفاق.

وقالت في بيان "أوضح المكتب الاتحادي للطيران المدني موقفه وأكد أنه لم يتخذ أو يعلن قرارا فيما يتعلق بسيطرة الاتحاد الإقليمية التي مقرها سويسرا.. التي تديرها طيران داروين".

وأضافت أن مستثمرين سويسريين سيسيطرون على 66.7%، من الناقلة وإن مصالحهم لن تكون مهددة.

ويأتي البيان بعد شهور من فتح المفوضية الأوروبية تحقيقا مماثلا في عدة حيازات أجنبية في شركات خطوط جوية أوروبية منها حصة الاتحاد البالغة 29.2%، في اير برلين الألمانية وحصة دلتا ايرلاينز البالغة 49%، في فيرجن البريطانية.

وتملك الاتحاد للطيران بالفعل حصصا في خمس شركات طيران أخرى من بينها اير برلين وفيرجن استراليا واير لينجوس.