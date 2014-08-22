"نخيل" تعتزم دخول قطاع السياحة عبر إنشاء 10 فنادق

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "نخيل" سانجاي مانتشاندا أن الشركة كانت غائبة عن قطاع السياحة وترغب حالياً ببناء 10 فنادق في المدينة الدولية بدبي، كما وستعلن عن عدة أخبار قريبة، مؤكداً أن شركته لا تعلن عن أي مشروع مالم تكن على ثقة بطريقة تمويله وإنجازه.

وأضاف مانتشاندا أن الشركة مرت بأزمة مالية في الفترة الماضية، أتمت بعدها عملية إعادة هيكلة مع كافة المصارف والمؤسسات الدائنة في أغسطس 2011، بالتالي تعين على الشركة دفع 8 مليارات درهم بموعد استحقاق فبراير 2018، وتمكنت الشركة بعد فترة 3 إلى 4 أعوام في مارس 2014 من سداد مبلغ 2.4 مليار درهم، وبعدها سداد مبلغ 5.5 مليار درهم في أغسطس 2014 إلى 21 مصرفاً عربياً و20 مصرفاً أجنبياً، أي أن الشركة سددت كافة التزاماتها قبل موعد الاستحقاق، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وحول تأثير السداد قبل الاستحقاق على توسعات الشركة وإصدار المشاريع الجديدة أوضح أن التزام الشركة بتنفيذ مشاريعها المحددة خلال الفترة الماضية وتسديد مستحقاتها باعتبارها شركة عقارية أساسية تدعم الاقتصاد المحلي انعكس إيجاباً على قوائمها المالية وأرباحها، وساعد "نخيل" على تطوير حقيبة منتجاتها كما وأعلنت عن 21 مشروعاً جديداً وحققت عمليات بيع كبيرة فيها، وبتوافر الأموال الفائضة لدى الشركة فقد اتخذت قراراً "استراتيجياً" بالاستفادة منها في تخفيض انكشاف الشركة على الديون وخفض الدين بنسبة 65% بالموازنة بين السداد وضمان تنفيذ المشاريع الجديدة وتسليمها.