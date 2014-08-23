طرح أسهم "المقر" للاكتتاب خلال 6 سنوات من تأسيسها

أقر النظام الأساسي لشركة المقر السعودية للتطوير والتنمية، المملوكة لأمانة منطقة المدينة المنورة، نظر مجلس الوزراء في توصية مجلس إدارة الشركة بطرح جميع أسهم الشركة أو بعضها للاكتتاب العام خلال 6 سنوات من تأسيس الشركة.

كما ينظر المجلس كذلك في الشروط المتعلقة بالمساهمين ومجلس الإدارة والجمعيات العامة، وإصدار أي تعديل يكون لازما لهذا النظام، مضيفا أن مدة الشركة خمسون سنة ميلادية، كما يجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على الأقل بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبين النظام الأساس وفق وثيقة القواعد الإجرائية لهذا النظام – حصلت الاقتصادية على نسخة منه –، أنه يجوز للشركة أن تؤسس شركات بمفردها وتمتلكها، كما يجوز أن تكون لها مصلحة (أو تشترك بأي وجه من الوجوه) مع الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها.

ولها أيضا أن تملك الأسهم والحصص في هذه الشركات أو أن تدمجها أو تندمج فيها أو تشتريها، إضافة إلى أنه يجوز أن تكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات الأخرى بما لا يتجاوز 20 في المائة من احتياطياتها الحرة ولا يزيد على 10 في المائة من رأس مال الشركة التي تشارك فيها، على ألا يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه الاحتياطيات، مع إبلاغ الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.

ولفت النظام، إلى أنه للجمعية العامة العادية للشركة – بعد التثبت من الجدوى الاقتصادية وبعد موافقة الجهات المختصة – أن تقرر زيادة رأسمال الشركة مرة أو مرات عدة بإصدار أسهم جديدة بالقيمة الاسمية للأسهم الأصلية بشرط أن يكون المال الأصلي قد دفع بالكامل، وأن يراعى في ذلك ما يقضي به نظام الشركات، ويبين القرار طريقة زيادة رأس المال.

وسيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 12 عضوا يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، حيث سيتولى أمين منطقة المدينة المنورة رئاسة مجلس الإدارة، إضافة إلى ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وممثل من وزارة المالية، وممثل من وزارة التجارة والصناعة، وممثل من وزارة الإسكان، وممثل من هيئة تطوير المدينة المنورة، وخمسة ممثلين من القطاع الخاص.