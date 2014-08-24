500 مليار ريال استثمار السعودية للكهرباء بـ10 سنوات

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنها تعمل حاليا على تنفيذ مشروعات تبلغ تكلفتها 150 مليار ريال.

وأشارت الشركة إلى اعتزامها تنفيذ مشروعات كهربائية ضخمة خلال خططها التطويرية للسنوات العشر المقبلة بقيمة تتجاوز 500 مليار ريال.

وأكد التقرير السنوي للشركة عن العام الماضي 2013 الذي أصدرته اليوم، أن تلك المشروعات تهدف إلى الاستجابة للتطور الكبير في الطلب على الخدمة الكهربائية وتنفيذا للخطط التي أقرها مجلس إدارة الشركة للسنوات العشر القادمة.

وأكدت الشركة السعودية للكهرباء أنها استجابت وتفاعلت مع التوجهات الحكومية في دعم ومساندة مشروعات الطاقة المتجددة لتنويع المصادر الأولية لإنتاج الكهرباء من النفط والغاز بهدف الاقتصاد في استهلاكهما.

وتساهم الشركة بفاعلية في دعم ومساندة برامج المركز السعودي لكفاءة الطاقة التي تستهدف الحد من الهدر غير المبرر في استهلاك الكهرباء.