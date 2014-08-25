إقرار زيادة رأسمال أسواق المزرعة لـ350 مليون ريال

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة"، زيادة رأسمالها من 250 مليون ريال إلى 350 مليون ريال.

وستتم زيادة رأس المال عبر منح سهمين مجانيين مقابل كل 5 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وستسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 100 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 250 مليون سهم إلى 350 مليون سهم، بزيادة قدرها 10 ملايين سهم.

وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على ألا يتجاوز تاريخ انعقادها ستة أشهر من تاريخ الموافقة