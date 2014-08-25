ديكونيك البلجيكية تستحوذ على 81% في "بيماش" التركية

قالت ديكونيك البلجيكية المنتجة لقطاعات "بي في سي"، اليوم الاثنين، إنها استحوذت على 81 بالمئة في "بيماش" التركية مقابل 57.7 مليون ليرة تركية، ما يعادل 26.50 مليون دولار.

واشترت ديكونيك الحصة من شركة إنكا إنشاءات القابضة، وأضافت أنها ملزمة بتقديم عرض عام لشراء باقي أسهم "بيماش" عقب الصفقة.

وقالت الشركة إنها ستكشف لاحقا عن كيفية تمويل الصفقة. وعلقت هيئة الرقابة على السوق في بلجيكا تداول أسهم الشركة لحين صدور الإعلان.

وقالت الشركة البلجيكية التي ينصب اهتمامها على تركيا كمركز لتصنيع منتجاتها، إن الصفقة ستعزز مكانتها في السوق التركية. وتدير بيماش مصنعا في جنوب روسيا.