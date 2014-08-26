"أوراسكوم للتنمية" تربح 35 مليون دولار بالنصف الأول

حققت مجموعة أوراسكوم للتنمية أرباحاً بلغت 32 مليون فرنك سويسري، أو ما يعادل 35 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، وذلك مقارنة مع خسائر بلغت 52 مليون ونصف المليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأرجعت أوراسكوم للتنمية تسجيل الأرباح إلى استمرار عملية تخفيض النفقات والتعديلات الهيكلية لشركات مجموعة أوراسكوم القابضة والمكاسب من تسوية قضية شركة "فالكون".

وقد دعم أيضا نتائج الشركة ارتفاع إيرادات عمليات البناء والمقاولات التي بلغت واحدا وأربعين في المئة من إيرادات المجموعة.

يأتي ذلك على الرغم من استمرار تراجع إيرادات قطاع السياحة للمجموعة في مصر في ضوء تحذيرات السفر من الدول الأوروبية إلى سيناء والبحر الأحمر.