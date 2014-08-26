"الطازج" السعودية تتوسع بالمغرب بسلسلة مطاعم جديدة

خصصت "أرك- إينفيست"، فرع المغرب للمجموعة السعودية لسلسلة مطاعم الطازج، حجم استثمارات بلغت 142 مليون درهم لتعزيز حضورها بالعديد من مدن المملكة.

وقال فهد عبد ربه المدير العام لـ "أرك- إينفيست"، في تصريح خاص لـ "العربية نت"، إن فرع المغرب للمجموعة السعودية الطازج يضع ضمن مخططه التنموي افتتاح ثلاثة مطاعم كل سنة في أفق تدشين 15 مطعما بحلول 2017، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستخلق حوالي 500 فرصة عمل.

وفي نفس السياق أفاد المتحدث، بأن المجموعة فضلا عن مطعم "كورنيش عين الدئاب بالدار البيضاء، ستدشن مطعمين آخرين بالعاصمة الاقتصادية، واحد بمنطقة عين السبع شمال شرق المدينة وذلك في بداية شهر سبتمبر، والثاني بسيدي معروف الواقع ما بين مطار محمد الخامس ومركز الدار البيضاء، وذلك في بداية شهر اكتوبر من السنة الجارية.

كما ستفتح المجموعة مطعما لها بالعاصمة الإدارية الرباط عند نهاية سنة 2014 وبداية 2015، بحي الرياض الراقي، على مساحة 800 متر مربع وحدد له 300 مقعد، وتطلب حجم استثمار بلغ 12 مليون درهم.

وتعد هذه المشاريع الأولى من نوعها بمنطقة شمال إفريقيا لسلسلة مطاعم الطازج المتخصصة في الوجبات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وفي وجبات الدجاج الطازج الصحية والغذائية، ولهذا الغرض أنشأت "أرك إينفيست" مجمعات إنتاج تابعة لها بالمغرب حيث تتواجد الأولى منها بدار بوعزة التابعة للمجال الترابي لمحافظة مدينة الدار البيضاء.

من جهة أخرى، أكد محمد أركوبي رئيس مجموعة "أركوبي"، أن المغرب يشكل سوقا مهمة لمجموعة سلسلة الطازج، التي أنشأت لهذا الغرض فرعا مغربيا يحمل اسم "أرك إينفيست" أسندت إليه مهمة تسيير نقاط البيع التي فتحت بالمغرب.

كما أشار إلى أن المجموعة تضع ضمن أهدافها المحافظة على نفس مستوى الجودة والمذاق للمنتجات التي يتم تسويقها ببلدان الخليج. مشيراً إلى أن استراتيجية المجموعة، ترتكز ليس فقط على توسيع شبكتها وجودة منتجاتها، ولكن أيضا على ثبات الأسعار.

وأكد على أن المنتجات ستراعي دخل جميع فئات المجتمع، وبالتالي فالأسعار ستتراوح ما بين 12 درهما و69 درهما. كما ستكون خدمة "الدرايف" متوفرة منذ يوم الافتتاح وإلى جانب ذلك سيتم إطلاق خدمة توصيل الطلبيات فيما بعد".



