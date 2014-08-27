"دبي العالمية" تتوصل لاتفاق لمد أجل سداد ديونها

كشفت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة قولها إن مجموعة "دبي العالمية" توصلت إلى اتفاق مع دائنيها الرئيسيين، لتمديد أجل سداد ديون بقيمة 10.3 مليار دولار، بحسب ما جاء في جريدة " الخليج ".

وأوضحت المصادر أن المجموعة اتفقت مع لجنة الدائنين لتمديد أجل استحقاقات ديونها إلى العام 2022 أي بعد 4 سنوات من الموعد السابق.

كما وافقت "دبي العالمية" على تسديد قروض بقيمة 4.4 مليار دولار واجبة السداد في سبتمبر، 2015 قبل موعد استحقاقها، في حال وافق دائنون على الصفقة.

يشار إلى أن لجنة الدائنين تتكون من بنوك "أتش آي بي سي" و"ستاندرد تشارترد" و"طوكيو ميتسوبيشي" و"الإمارات دبي الوطني"، و"أبوظبي التجاري".

