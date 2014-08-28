ساما توقف نشاط "وقاية" لعدم تقديم خطة مالية مناسبة

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وقف نشاط شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين، إذ قررت منعها من قبول مكتتبين جدد في أي من أنشطتها التأمينية، ومنعتها كذلك من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين اعتبارا من اليوم.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، عبدالإله مؤمنة، إن عدم قبول ساما للخطة المقدمة من شركة وقاية للتأمين لاستئناف العمل، يأتي ضمن التعليمات الأخيرة لساما، والتي عززت الثقة في سوق الأسهم بالسعودية.

وذكر مؤمنة في مقابلة مع قناة "العربية" أن إيقاف الشركة يأتي على خلفية خسائرها التي تجاوزت 97% من رأس المال، ما استدعى تعيين مراقب عليها عينته ساما ولم تلتزم الشركة بالمطلوب منها، وهو أن تنعكس نتائج أعمالها على تحسن مركزها المالي.

وعندما لم تتمكن الشركة من الوفاء بالمتطلبات لبقائها، جاء القرار الذي وصفه مؤمنة بأنه "قرار انضباطي يزيد من الثقة في السوق السعودي".

واتخذت مؤسسة النقد هذا الإجراء بسبب عدم التزام الشركة بتقديم خطة للمؤسسة لتصحيح وضعها المالي في الموعد المحدد، بينما الخطة التي قدمتها لاحقا جاءت بشكل غير مهني أو عملي لتصحيح الأوضاع، حسب ما أوضحت المؤسسة.

وكانت مؤسسة النقد قد أصدرت عدداً من القرارات التي يتوجب على الشركة تنفيذها، منها تسوية ودفع كافة المطالبات والتعويضات المستحقة والناشئة عن وثائق التأمين.

يذكر أن سهم وقاية موقف عن التداول منذ 3 يونيو الماضي.