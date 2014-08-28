"كوانتاس" تتجاهل خسارتها وترحب بالاستثمار الأجنبي

تسعى شركة كوانتاس الأسترالية للطيران إلى تجاوز كبوة الخسائر السنوية القياسية التي منيت بها، وتتطلع إلى آفاق جديدة، إذ يفتح تغيير مهم في القوانين الأسترالية الباب للاستثمار الأجنبي في الذراع الدولية لشركة الطيران، وهو إحدى مشكلاتها الكبرى.

ومن شأن ضخ استثمارات في الوحدة العالمية لكوانتاس أن يتيح للشركة تحسين قدرتها على المنافسة من حيث الأسعار والخدمات المقدمة مع منافسين تقول إنهم يحظون بتمويل حكومي غير محدود.

كا يدعم ذلك خطط كوانتاس لتحديث أسطولها المتقادم واستثمار موارد في مسارات رائجة، وتوسيع شبكتها العالمية من خلال الشراكة مع طيران الإمارات وعوامل أخرى.

وقالت الشركة، يوم الخميس، إنها تتوقع العودة للربح في وقت ما من السنة المالية الحالية. ومنحت التوقعات الإيجابية المفاجئة أسهم الشرطة أكبر مكسب لها بالنسبة المئوية في عام.

وارتفع سهم الشركة 7.3 بالمئة خلال تعاملات منتصف يوم الخميس إلى 1.39 دولار أسترالي، مسجلا أعلى مستوى في ثلاثة أشهر وأكبر ارتفاع خلال التعاملات اليومية في عام.

وأقر الرئيس التنفيذي للشركة آلان جويس بأن الخسارة السنوية القياسية التي بلغت 2.8 مليار دولار أسترالي، ما يعادل (2.6 مليار دولار أميركي) "أمر غير مقبول"، لكنه تعهد بأن "الأسوأ قد انتهى".

وتعود أغلب الخسائر إلى خفض غير نقدي بلغ حجمه 2.6 مليار دولار أسترالي من قيمة أسطول كوانتاس خلال عملية إعادة هيكلة للاستفادة من القوانين الأسترالية الجديدة التى تسمح بزيادة الاستثمار الأجنبي.