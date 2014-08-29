هل تكشف "آبل" عن آيفون 6 في 9/9 ؟

أرسلت شركة آبل للصحافيين دعوات خاصة تدعوهم فيها إلى حدث كبير ستُقيمه بتاريخ التاسع من سبتمبر القادم، ورغم أن الشركة لم تُفصح عن فحوى الحدث فإن التوقعات القوية تُشير إلى أنه الحدث الخاص بطرح هاتفها القادم "آيفون 6".

وتضمنت صورة الدعوة تاريخ الحدث 9.9.2014 وعبارة مُقتضبة تقول: "نتمنى لو كان بإمكاننا قولَ المزيد".

وكانت التقارير السابقة قد تحدثت عن إطلاق هاتف آيفون القادم بقياسين، الطراز الأول بشاشة 4.7 بوصة، والثاني بشاشة من قياس 5.5 بوصة. وستعمل الأجهزة الجديدة بنظام iOS 8 الذي سيتم إصداره كذلك على شكل تحديث لهواتف آيفون الحالية.

بالإضافة إلى الهواتف الجديدة من المتوقع أن تُعلن آبل عن ساعتها الذكية الأولى، والتي تتحدث عنها الشائعات منذ فترة طويلة، وكانت آخر التقارير قد ذكرت أن الساعة ستدعم منصة آبل HealthKit الصحية والتي تُساعد المستخدمين في مراقبة نشاطهم الرياضي، كما من المحتمل أن تستفيد من منصة HomeKit التي تتيح التحكم بالأجهزة المنزلية المُتّصلة.

ويرى محللون أن آبل تتجه إلى إنتاج هواتف بشاشات أكبر حجماً، وذلك لمنافسة الهواتف العاملة بنظام أندرويد التي تحقق مبيعات عالية ويأتي معظمها بشاشات ذات قياسات أكبر من هواتف آبل.