شركة الواحة في ليبيا تستأتف إنتاج خام السدر

قال مسؤول نفطي ليبي بارز إن شركة الواحة للنفط استأنفت إنتاج خام السدر بكميات صغيرة في أحدث علامة على تحسن الإنتاج على الرغم من الاضطرابات في البلاد.

وسيجري تصدير الخام عن طريق ميناء السدرة، أكبر مرفأ لتصدير النفط في ليبيا، والذي أعيد فتحه بعد إغلاقه عاما بسبب احتجاجات وأعمال صيانة.

وقامت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بتحميل ناقلتين بخام السدر هذا الشهر بعد استئناف الصادرات من مرفأ رأس لانوف المجاور والذي تبلغ طاقته حوالي 220 ألف برميل يوميا.

والسدرة ورأس لانوف هما الأكبر بين الموانئ الأربعة التي حاصرتها جماعة تسعى إلى حكم ذاتي لشرق ليبيا حوالي عام للمطالبة بحصة أكبر من الإيرادات النفطية.

وشركة الواحة للنفط التي كانت تصدر قبل الحصار حوالي 320 ألف برميل يوميا هي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات كونوكو فيليبس وماراثون اويل وهيس الأميركية.

وقال مسؤول بالمؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، إن إجمالي إنتاج النفط الليبي ارتفع إلى 665 ألف برميل يوميا من 650 ألف برميل في وقت سابق هذا الأسبوع، لكنه لم يكن لديه رقم محدد للإنتاج الحالي للواحة.

وتضاعف إنتاج ليبيا من النفط إلى أكثر من خمسة أمثال مستواه قبل شهرين في نجاح نادر للاقتصاد في وقت تتقاتل فيه جماعات مسلحة وبرلمانان على السلطة في البلد الواقع في شمال إفريقيا.

وحذرت ليبيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، من أن البلد قد ينزلق إلى حرب أهلية شاملة إذا لم يتم نزع سلاح الجماعات المتحاربة.