سبكيم السعودية توقف أحد مصانعها للتوسعة

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" عن إيقاف مصنع البيوتاندايول التابع للشركة العالمية للدايول إحدى الشركات التابعة لها ابتداء من 29/08/2014 ولمدة أربعة أسابيع حسبما هو مجدول في خطة العام لاستكمال عمليات ربط منشآت التوسعة الجديدة بمعدات وأنظمة المصنع القائمة والقيام بأعمال الصيانة الدورية لبعض مرافق ووحدات المصنع.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم إن الانتهاء من هذه الأعمال سيعمل على زيادة اعتمادية المصنع وكفاءة الإنتاج وسيكون للتوقف أثر مالي على نتائج الربع الثالث من العام والذي يقدر بنحو 8 ملايين ريال.

