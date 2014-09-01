لجنة مصرية تمنح "نادك" السعودية 75 ألف فدان لزراعتها

قال رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في مصر اللواء مجدى أمين في مقابلة مع قناة "العربية"، إن مدة عقد حق الانتفاع لشركة نادك 49 عاما قابلة للتجديد بالمدة نفسها.

وحصلت اليوم الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" السعودية على موافقة أولية من لجنة وزارية مصرية على تخصيص أرض للاستثمار الزراعي بمساحة 75 ألف فدان بمنطقة توشكا في جنوب مصر.

ولم تتضح صيغة تخصيص الأرض، لكن الشركة أوضحت أن قرار اللجنة الوزارية يحتاج إلى مصادقة من قبل الحكومة المصرية ليكون قابلا للتنفيذ.

ويأتي تخصيص الأرض في توجه حكومي على ما يبدو لإعادة الثقة بالاستثمار العربي عموما، والخليجي خصوصا، في الاستثمارات الزراعية بعد أن واجه مستثمرون عرب وخليجيون سحب أراض إبان التغييرات السياسية في السنوات الماضية.

وقالت "نادك" إن استثمارها الزراعي يأتي في إطار سياسة السعودية للبحث عن مصادر بديلة للاستثمار الزراعي خارج المملكة، إضافة إلى المحافظة على مصادر المياه.

وأضاف أمين أنه طالما العمل مستمر والشركة قائمة بالتنفيذ فإن العقد يستمر واللجنة هي التي تحدد قيمة الانتفاع سنويا.

وأوضح أمين "أنه بالنسبة للمستثمر تمر عليه لجان عمل للتأكد من استمرار العمل طبقاً لدراسة الجدوى، ويمنح له حق التجديد لمدة مماثلة طالما بنود التعاقد مستمرة، ولكن إذا أخل بالتعاقد تسحب منه الأرض".

وقال أمين "توجد مآخذ مباشرة من البحيرة للأرض والشركة تأخذ الأرض على حالها وتطبق برنامجها، حيث تستصلح كل 25 ألف فدان دفعة واحدة".