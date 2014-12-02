آبل تعتزم مواصلة سياسة إطلاق هاتفي آيفون خلال 2015

تعتزم شركة آبل الأميركية مواصلة سياستها بالدفع بطرازين جديدين من سلسلة هواتفها الذكية، آيفون، خلال عام واحد، وذلك عبر طرح هاتفي آيفون 7 إس وآيفون 7 في الأسواق عام 2015.

وتحاول آبل دعم مبيعات سلسلة هواتف آيفون خاصة في ظل المنافسة التي تواجهها من شركات مثل سامسونج وإتش تي سي وهواوي، وهي الشركات التي توفر أكثر من طراز جديد من هواتفها خلال العام الواحد، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

وكانت آبل قد بدأت سياسة الدفع بطرازين من هواتف آيفون دفعة واحدة خلال نفس العام في 2013، وذلك عندما كشفت الستار عن هاتفي آيفون 5 وآيفون 5 سي، ثم واصلت تلك السياسة خلال العام الجاري بالكشف عن هاتفي آيفون 6 وآيفون 6 بلس.

وقال مصدر مطلع على خطة آبل للعام المقبل إن الشركة تعتزم إزاحة الستار عن هاتف آيفون 6 إس، iphone 6S، خلال فصل الربيع المقبل، وذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2015، على أن تكشف معه عن الإصدار الجديد من ساعتها الذكية.

وأضاف المصدر أن آبل ستجهز لحدث أخر خلال شهر سبتمبر من نفس العام للكشف عن هاتف آيفون 7، iphone 7، وهو الهاتف الذي سيتميز بمواصفات تقنية أفضل من طراز آيفون 6 إس كما سيكون أغلى سعراً.

وأكد المصدر أن آبل تسعى للتقليل من الدورة الزمنية التي يستغرقها المستهلكيون للتحديث إلى طراز جديد من هواتفها الذكية، وهي الدورة التي تتراوح مدتها لدى المستهلكين في السوق الأمريكي بين 18 و24 شهراً.

يذكر أن آبل كانت قد أعلنت شهر أكتوبر الماضي عن بيع نحو 39.3 مليون هاتف من سلسلة آيفون خلال الربع المالي الرابع للشركة، لتصل إجمالي مبيعات هواتفها الذكية لنحو 169.22 مليون وحدة خلال العام المالي 2014 والمنتهي بنهاية شهر سبتمبر الماضي.