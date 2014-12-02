شركة إماراتية تستكمل تمويل بناء أكبر سوق في أبوظبي

قالت شركة التطوير والاستثمار السياحي بأبوظبي إنها بصدد استكمال التمويل اللازم لبناء أكبر مركز للتسوق في الإمارة.

وسعياً للاستفادة من الطلب المتزايد على متاجر التجزئة افتتحت أبوظبي بالفعل مركزين للتسوق خلال أكثر بقليل من عام.

ورفضت شركة التطوير والاستثمار السياحي إعطاء تفاصيل بشأن تمويل المشروع الجديد الذي يعرف باسم ذا دستركت. لكن أربعة مصادر مطلعة قالت إن الشركة المملوكة للدولة تجري محادثات مع بنوك بشأن الحصول على قرض.

وقال مصدر بالشركة طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لأن المعلومات غير معلنة إن من المتوقع وضع اللمسات النهائية على اتفاق تمويل بنهاية يناير وهو ما سيسمح ببدء أعمال البناء بحلول مارس أو ابريل.



وقال مصدران مصرفيان إن من السابق لأوانه تحديد قيمة القرض نظرا لأن المحادثات لا تزال في مرحلة مبكرة.

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني إن ذا دستركت مشروع مشترك مع إل ريل استيت وهو صندوق عالمي للاستثمار والتطوير العقاري ترعاه إل.في.إم.إتش الفرنسية للسلع الفاخرة.

وقالت الشركة التي مقرها أبوظبي لـ"رويترز" في رد على أسئلة بشأن تمويل المشروع "شركة التطوير والاستثمار السياحي وشريكها في المشروع بصدد إكمال الهيكل الرأسمالي لمركز ذا دستركت للتسوق على جزيرة السعديات".

وأضافت "لن يتم نشر تفاصيل تمويل بعينه قبل اكتمال العملية".

وقال الموقع الإلكتروني للشركة إن أعمال الإنشاء بالمشروع الذي سيحتضن أكثر من 550 متجرا على مساحة 269 ألف متر مربع قابل للتأجير ومن المقرر أن تكتمل بحلول عام 2017.